「老闆叫我開直播」登場 吳思瑤現場Call Out賴清德

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨全新節目「老闆叫我開直播」今晚開播，首集由發言人吳崢、立委吳思瑤搭檔；兩人透露與黨主席賴清德私下互動，吳崢表示「壓力非常大」，因為被要求每天都要有曝光；吳思瑤則現場Call Out賴清德，不過對方「電話中」。

民進黨推出全新直播節目「老闆叫我開直播」，藉由直播與社群上的年輕人零時差互動，以輕鬆活潑節奏聊時事，首集今晚登場，開出同時超過2600人觀看的成績。吳崢鬆了一口氣表示，應該可以向賴清德交代。

節目一開始，吳崢先向網友表示，開節目是賴清德親自交代的任務，因此本集節目只許成功不許失敗；吳思瑤更稱，擔任節目首集來賓，昨晚緊張到睡不好。

兩人帶觀眾開箱直播地點，就是民進黨平時開中常會的會議室。吳思瑤打趣說道，這裡是吳崢常被賴清德「修理」的「命案現場」，她更爆料，吳崢今天在中常會上，還被賴清德點名不要滑手機。

吳崢說，因為中常會後要上政論節目，所以一邊開會一邊滑手機，看看等一下在節目中要講什麼，結果賴清德頭抬起來，突然轉過頭對他說：「吳崢，我看你剛剛都在滑手機，思瑤在講話你也在滑手機，你都有聽到我在講什麼嗎？如果不曉得大家在講什麼，怎麼樣代表黨對外回應？」

節目進行到一半，直播同時觀看人數突破2000人，吳思瑤現場脫稿，Call Out給賴清德，不過，因為對方正在通話中，並未打通。

吳思瑤又傳訊息給賴清德，向他報告直播斬獲好成績。賴清德隨後也到直播留言區留言打趣「聽說有人一直在直播cue我」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

網友好奇兩人與賴清德的私下互動，吳崢表示「壓力非常大」，因為賴清德時常叮嚀他，擔任黨的發言人，要把重大議題說清楚，每天都要出來回應，如果反應不佳更要想想是不是哪裡要精進。吳思瑤也說，接到賴清德電話都會深呼吸一口氣，賴清德是工作魔人，電話打來一定是聊工作。

另外，對於近日虐童案立院報告藍綠爆衝突，立法院衛環委員會的攻防議題，吳思瑤還原現場說到，民進黨的主張非常清楚，絕對支持開專案會議、嚴格檢視體制問題，但想藉由會議來好好檢討的前提是主席必須超然公正，不能是當事者，不能被告變法官。吳思瑤說，自己當時按照議事規則，提出權宜問題，卻被國民黨鴨霸沒收。（編輯：楊凱翔）1130320