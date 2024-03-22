海地過渡委員會成員出爐之際 黑幫首領遭警方擊斃

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（中央社太子港21日綜合外電報導）隨著接管海地政府的過渡委員會似乎即將成立之際，首都太子港今天又發生攻擊事件，包括造成一名黑幫首領喪生的槍戰。

警方及消息來源證實，黑幫Delmas 95首領朱爾姆（Ernst Julme）在一次警方行動中喪命。私刑正義運動似乎再度出現，前一天也有另一名幫派頭目遭殺害。

朱爾姆是謝里齊耶（Jimmy Cherizier）帶頭的幫派聯盟Viv Ansanm成員之一，他的死代表黑幫想占領城市中更多地方的行動受挫。海地近期發生史上最大的越獄事件，朱爾姆也藉機越獄。

聯合國發言人表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對政治團體選出過渡委員會所有成員的報導表示樂見。該委員會將於未來舉行的選舉前，行使總統職權。

這個過渡委員會將海地四分五裂的政治階層團結起來，其任務是任命繼任者來接替海地總理亨利（Ariel Henry）。因為幫派暴力而無法回國的亨利，在3月11日宣布辭職。

在舉行選舉之前，過渡委員會還將行使某些總統職權。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）在記者會中說：「對有關海地利益關係人已提名所有過渡總統委員會（Transitional Presidential Council）代表的報導，秘書長表示樂見。」

這項過渡計畫是由加勒比海共同體（Caribbean Community, CARICOM）各政府，及海地政府和反對派代表於牙買加促成的。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130322