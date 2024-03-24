民眾期待恢復穩定 海地首都槍聲再度響起

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（中央社太子港23日綜合外電報導）海地首都太子港（Port-au-Prince）今天一早爆出猛烈槍響。當地居民長期以來飽受暴力活動和食物短缺之苦，但意在恢復社會穩定的過渡政府籌組事宜，至今仍毫無消息。

法新社聯繫到的當地居民表示，有持槍歹徒在太子港一區攻擊「部門行動暨干預部隊」（BOID）的基地。

當地人表示，另一個專職單位「機動性干預部隊」（BIM）同樣在首都遭到攻擊。

根據之前的一起協議， 海地 海地小檔案 首都：太子港

面積：27,750平方公里

建交時間：1956年4月25日

建國簡史：海地位於加勒比海伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）西部，1502年伊斯班尼奧拉島正式成為西班牙殖民地。1697年西班牙將伊斯班尼奧拉島西部割讓予法國，海地成為法國殖民地。1804年1月1日海地脫離法國獨立。

語言：海地官方語言為克雷奧語（Creole）與法語併行，全國90%人口使用克雷奧語；廣播及電視以克雷奧語為主、法語節目少。 資料來源：外交部 看更多 關閉 總理亨利（Ariel Henry）曾承諾辭職並把權力移交給一個新的過渡委員會。然而，過渡政府至今沒有下文，太子港亂象也持續上演。

聯合國國際移民組織（IOM）表示，太子港局勢快速惡化下，過去兩週已有逾3萬3000人逃離首都地區。

海地總理辦公室表示，首都地區已進入緊急狀態，將實施至4月；而宵禁措施已延長至本月26日。

許多外國人已逃離海地，美國大使館也在持續疏散希望離境的美國公民。

美國國務院昨晚表示，自3月17日以來已協助230名公民離開當地；國務院並再次警告公民「切勿前往海地」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130324