外交部：駐海地使館助5台人離境 感謝僑胞接應照料

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（中央社記者吳昇鴻台北26日電）海地局勢持續惡化，外交部今天表示，駐海地大使館經詢問旅居當地台灣人意願後，已安排5名台灣人搭機撤離，平安抵達多明尼加，對於友好國家協助台灣在海地僑民撤離及旅居多明尼加僑胞的接應照料，外交部表達感謝。

外交部晚間發布新聞稿表示，因應海地首都太子港地區緊張情勢持續升高，駐海地大使館經詢問旅居當地台灣人意願後，已於當地時間3月26日上午8時安排5名台灣人搭機撤離，並已於同日平安抵達多明尼加。

外交部指出，此次撤僑行動在駐海地大使古文劍協調安排，與理念相近國家的人道協助下，5名台灣人已順利搭機離開海地，並於抵達多明尼加後，由旅居多明尼加的僑胞接應照料，至於後續是否返國或前往其他國家，將由當事人自行決定。

外交部提到，對於友好國家協助台灣在海地的僑民撤離，以及旅居多明尼加僑胞的接應照料，外交部代表政府表達由衷感謝。

外交部說明，駐海地大使館仍維持運作，目前還在海地的大使館、技術團人員及台商合計18人，外交部將持續關注海地情勢變化，隨時採取相應的外交作為及護僑措施，以維護台海邦誼及當地台灣人的安全。（編輯：張若瑤）1130326