海地首都街頭流彈亂竄 瀰漫恐慌氛圍

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（中央社太子港1日綜合外電報導）海地首都太子港（Port-au-Prince）市中心周圍今天瀰漫恐慌氣氛，街頭流彈亂竄，總統府國家宮（National Palace）附近爆發激烈槍戰。

路透社報導，即將下台的海地總理亨利（Ariel Henry）表示，廣泛的過渡委員會快要敲定，這被視為終結當前社會與政治危機並為新選舉鋪路的關鍵。

海地的敵對幫派在太子港掌控一大片領土，路透社記者目擊，當地民眾爭先恐後躲避槍林彈雨。亨利3週前宣布打算下台，只待成立過渡委員會和任命臨時領導人。

亨利在政府聲明中說，過渡委員會的9名成員來自區域機構「加勒比海共同體」（CARICOM），但他沒有公布成員姓名。

亨利指出，一個由部長組成的委員會仍須在今天稍晚討論懸而未決的法律問題，以完成過渡事宜。

海地缺乏有效運作的政府，這些討論很可能進一步推遲解決問題的時程。

今天稍早，槍手在市中心劫走國家宮衛隊一輛裝甲車。同時，在太子港相對高檔的貝松市（Petion-Ville）郊區，有4人被發現陳屍街頭。

在太子港狄馬斯區（Delmas）的槍戰中，還有至少一人遭擊斃；當地媒體也報導，一座大型工業園區3天前遭人縱火。

此外，在美國與其他國家繼續撤離公民時，美國駐海地新任大使漢金斯（Dennis Hankins）已抵達當地。

過去數月來，海地面臨不斷惡化的衝突，幫派聯盟爭奪首都控制權，攻擊機場與主要港口，阻撓了關鍵貨物的運輸。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1130402