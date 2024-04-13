海地頒令成立過渡委員會 9人成員名單仍未定

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（中央社太子港12日綜合外電報導）海地政府今天終於頒令，要設置一個由9人組成的過渡總統委員會。加勒比海國家海地飽受幫派暴力肆虐，這項延宕已久、目的是恢復當地安全的舉措終於邁出第一步。

路透社報導，過渡總統委員會將設於首都太子港市中心的國家宮（National Palace,即總統府）；太子港過去幾週數次淪為幫派戰場。

然而這項政令仍留下許多懸而未決問題。目前尚未任命新的委員會成員，也沒有確定委員會設立與接替總理亨利（Ariel Henry）的時間表。亨利一個月前承諾一旦繼任者上台，他將辭去總理職位。

在過渡總統委員會成員到位前，現任總理仍可做「必要安排」，代表未經民選出身的亨利仍將暫時得以監督過渡程序。獲選為委員會的成員，之後還須「在總理同意下，參與組建一個多元的部會內閣」。

這項政令呼籲委員會協助加快國際部隊部署，支援警方對抗勢力日增的武裝幫派；找國際部隊來援是亨利2022年所提出。

海地的各武裝幫派上月鞏固地盤引發火拚，太子港都會區有近9萬5000人逃離。由於各重要港口仍然關閉，當地缺乏基本民生必需品，行將卸任的政府仍不在國內坐鎮。

發表於海地官方公報上的政令，指定9個政黨或社會團體推出人選作為過渡總統委員會代表，包括兩名沒有投票權的觀察員。

海地的過渡計畫是在3月11日宣布，當時武裝幫派在他們尚未掌控的太子港局部地區加大攻擊，而亨利仍滯留海外。

海地自2016年以來就沒有舉行選舉，2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後，亨利便上台掌權，名義上是過渡性人物。幫派多年來侵蝕政府權威後，實際上控制海地大部分地區。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130413