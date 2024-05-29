蘋果WWDC開幕演講6/11登場 有望發表AI應用

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（中央社記者吳家豪台北29日電）蘋果公司（Apple）今天宣布，將於台灣時間6月11日凌晨1時以Keynote演講為WWDC全球開發者大會揭開序幕，首度揭曉今年稍晚會在蘋果平台上推出的各項開創性更新項目。外界預期，蘋果將推出人工智慧（AI）相關應用，趕上科技業生成式AI浪潮。

Keynote發表會演講將透過蘋果台灣官網、Apple Developer App、Apple TV App及Apple YouTube頻道等平台直播。

蘋果在官網發文說明，Keynote發表會結束後，將於台灣時間6月11日凌晨4時舉辦Platforms State of the Union演講，深入探討iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS和watchOS等作業系統的最新發展，以及將進一步幫助蘋果開發者的新工具。

蘋果指出，WWDC24將舉辦100多場技術講座，讓開發者有機會更深入了解最新技術和框架，了解蘋果工程師、設計師和其他專家的看法。

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蘋果也將提供專家諮詢時間，Apple Developer Program成員和Apple Developer Enterprise Program成員可以透過線上實驗室和深度諮詢，直接與蘋果專家交流。蘋果工程師和設計師將透過即時的Apple Developer Forums論壇，提供技術協助。

此外，蘋果先前舉辦Swift Student Challenge學生挑戰賽來支持新一代開發者，今年有50名「傑出獲獎者」因提交出色作品而獲得青睞，將前往蘋果總部Apple Park進行為期3天的體驗，並在WWDC期間參與特別活動。（編輯：楊凱翔）1130529