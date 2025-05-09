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林立回一軍板凳待命 腳踝尚有痠痛腫脹感需適應

2025/5/9 18:03（5/9 18:23 更新）
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中職樂天桃猿隊野手林立（圖）9日回一軍、板凳待命，他表示，左腳踝受傷2週可以回場上比賽進度算超出預期。（中央社檔案照片）
中職樂天桃猿隊野手林立（圖）9日回一軍、板凳待命，他表示，左腳踝受傷2週可以回場上比賽進度算超出預期。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職樂天桃猿隊野手林立今天回一軍、板凳待命，他表示，左腳踝受傷2週可以回場上比賽算超出預期，但還是會有腫脹、痠痛需適應，目前球隊狀況不錯，照著球隊節奏走。

桃猿隊野手林立開季狀況不錯，今天賽前一軍13場出賽敲出21支安打，包括4發全壘打，跑出4次盜壘成功，打擊率3成96，但因跑壘左腳踝受傷，4月19日下二軍。

林立休息2週後5月6日開始在二軍出賽，目前為止賽前二軍2場出賽總計6打數敲出2支安打，今天回到一軍。

桃猿隊總教練古久保健二表示，本來以為林立狀況恢復到百分百，但好像還有一點落差，今天板凳待命，有機會比賽後半段安排代打上場，教練團還需多注意林立狀況。

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林立表示，休息2週就可以回到場上出賽，進度已算是超乎預期，但長時間活動之後腳還是會腫脹、需要適應，現階段腳還沒完全好，還是會有些痠痛、不舒服的感覺，但這樣的狀況還在可以應付範圍內。

林立提到，球隊近況不錯，不需要因為他去做特別的調動，照著球隊節奏走就好；今天除了林立外，野手李勛傑也上一軍。（編輯：張雅淨）1140509

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