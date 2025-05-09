悍將簽下洋投布坎南 網羅日籍投手鈴木駿輔

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（中央社記者謝靜雯新北9日電）富邦悍將今天宣布正式簽下洋投布坎南（David Buchanan），並網羅具有中職資歷的日籍投手鈴木駿輔，鈴木駿輔將會先加入二軍出賽持續磨練。

悍將開季傷兵不斷積極補強戰力，洋投銳歐（Rio Gomez）先前手肘不舒服檢查後為韌帶撕裂傷，悍將3日公布與具美日韓職資歷的新洋投布坎南達成合約共識，今天宣布正式簽下。

右投手布坎南來自美國，2014年於效力費城人隊時期首度登上大聯盟，累積2年35場先發拿下15勝，2017年加入日本職棒東京養樂多燕子，效力養樂多隊3個球季有62場先發、投364.1局，累積20勝。

2020年布坎南轉往韓國職棒三星獅隊發展，成為三星獅陣中王牌投手，連續4年單季都拿超過10勝，累積4季共有114場出賽，戰績54勝28敗、防禦率3.02、520次三振，2021年以16勝拿下韓職勝投王，並於2022、2023年連續兩季入選韓職明星賽。

2024年布坎南重回美國職棒體系，並在8月重新登上大聯盟，今年年初則和德州遊騎兵隊簽約並獲邀大聯盟春訓，來台前於3A擔任球隊輪值先發，接下來即將抵達台灣加入富邦悍將。

布坎南預計將於下週抵台，等待相關程序完成後將加入球隊訓練，悍將球團期待布坎南加入後，能成為悍將先發的重要戰力，一起為悍將拿下好成績。

悍將也宣布簽下去年曾效力樂天桃猿隊的26歲日籍投手鈴木駿輔；鈴木駿輔去年在中職一軍10場出賽（7場先發），戰績3勝4敗，防禦率5.55，去年8月初被球隊註銷，之後仍留在台灣加入業餘社會隊全越運動棒球隊。

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鈴木駿輔在今年全國成棒甲組春季聯賽預賽總計6場出賽（4場先發），投22.2局，被敲出20支安打，失掉6分責失分，戰績2勝1敗，防禦率2.38。全越運動昨天在16強賽以2比5不敵文化大學止步，鈴木駿輔有後援登板投1局被敲出3支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

悍將表示，鈴木駿輔加入球隊後將從二軍出發，持續累積經驗調整狀態，期待鈴木駿輔隨悍將二軍一起成長。（編輯：管中維）1140509