鋒面影響 母親節假期各地降雨顯著

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）母親節將來臨，交通部中央氣象署今天表示，鋒面雲系今晚開始影響台灣，10日、11日各地降雨顯著，不排除有大雨或局部豪雨發生，且天氣轉涼，10日北部、宜蘭高溫降到24至26度。

氣象署預報員陳姵安接受中央社訪問時表示，10日受鋒面影響，各地都會有陣雨或雷雨；11日鋒面通過後，鋒面帶將逐漸往南邊移動，中南部、東部、東南部容易有陣雨或雷雨，其他地區可能是短暫陣雨或雷雨。

陳姵安指出，12日鋒面南移到巴士海峽，但鋒面附近水氣仍持續影響南台灣地區，南部、東南部地區還會有局面短暫陣雨或雷雨，且會有局部較大雨勢發生狀況；東部地區和中部山區可能會有局部短暫陣雨，至於中部以北則雨勢緩和。

陳姵安表示，13日水氣減少，各地大多多雲到晴，僅午後山區會有零星短暫陣雨；14日起風向會轉向偏東到東南風為主，開始會有些水氣順著風向移往台灣；而14至16日間，台灣附近風場從偏東南風，轉成偏南風，水氣主要是在東南部地區，恆春半島會有局部短暫陣雨，其他地區以多雲到晴為主。

氣溫部分，陳姵安指出，10日、11日預計受到鋒面影響，天氣偏涼，10日北部、宜蘭高溫降到24至26度，中南部26至28度，東部26度；而11日中部以北、宜花地區將明顯偏涼狀態，高溫21至23度，南部、台東24至26度。

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陳姵安表示，12日因中部以北、宜蘭、花蓮水氣明顯減少，高溫可能恢復到28度左右。

強風方面，陳姵安指出，11日鋒面通過後，轉明顯東北風，目前預報新竹到嘉義沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島，容易會出現8至9級強陣風。（編輯：吳素柔）1140509