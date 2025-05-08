加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
首頁 / 生活

走廊種菜下廚謝媽媽 高市新上國小教室變健康餐廳

2025/5/8 12:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄8日電）母親節將至，高雄市不少國小推出慶祝活動，新上國小師生今天把在走廊上親自栽種的蔬果，料理成健康五色輕食孝敬媽媽，教室也瞬間變成溫馨高級餐廳。

11日母親節即將到來，新上國小今天舉辦「媽媽健康五色輕食趴」饗宴，善用走廊上食農蔬果，更將教室變身高級餐廳，邀請媽媽參與，享用一頓健康暖心母親節五星大餐。

新上國小貓頭鷹一族師生這學期在走廊種植了玉米筍、番茄、洛神花、茄子、辣椒、韭菜等蔬菜。校方表示，為讓媽媽們有一個難忘母親節，師生討論決定將這些營養蔬菜變身五星料理，有黃色玉米筍、紅色洛神花、紫色茄子、橘色番茄及綠色韭菜等。

學務主任李慧美將食農結合飲食教育課程，帶著學生將這些天然食材變成一道道媽媽專屬「健康五色輕食」，今天活動媽媽也一起參與，親手剝玉米筍，搭配上師生一起醃製的洛神花蜜餞、香煎茄子、韭菜炒蛋等。

參與學生說，每天澆水看著作物一天天長大，沒想到本來是農田才看得到的作物，竟可成為母親節與父母共享的食物；有學生說，最喜歡今天的玉米筍、蕃茄，讓媽媽品嚐到自己栽種的作物很開心，「祝媽媽母親節快樂」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李慧美說，鮮採鮮收的蔬菜，除能讓孩子吃到各種蔬菜味道外，也透過飲食教育將健康飲食觀念傳遞到每個家庭，母親節讓媽媽一起來享用學生小農親自種植與料理的蔬菜，就是最好的飲食教育。

新上國小校長王彥嵓表示，無論食農教育或飲食教育，落實在生活中才是真素養課程，不僅學生受惠，每個家庭也都因健康飲食而受惠，飲食教育結合母親節，就是要讓每個媽媽都能度過一個健康又暖心節日。（編輯：陳仁華）1140508

#王彥嵓
#貓頭鷹
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：