電業法修正案三讀 台電公司維持現行經營型態不分拆

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（中央社記者林敬殷台北9日電）立法院會今天三讀修正電業法部分條文，台電公司維持現行經營型態不分拆，並納管併網型儲能及需量反應，設立具獨立性電力交易單位，採取中立性運作，違反者將處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰，並按次處罰。

電業法2017年修法要求台電必須在2025年底完成廠網分離，並分拆成發電、輸配電、售電等3家公司，打造電力自由市場。不過，為因應國際淨零趨勢，以及因應極端氣候帶來的電力調度挑戰，電力建設須仰賴龐大資源挹注，政府決定台電公司維持綜合電業的組織型態，確保電網韌性、達成淨零轉型目標，並提高資源投入效益與供電穩定。

立法院經濟委員會於3月24日審查行政院所提的電業法部分條文修正草案，並於當天完成初審，於今天院會完成三讀。

這次修法重點有4點，包括台電公司維持現行經營型態不分割、放寬再生能源售電業交易限制、納管併網型儲能及需量反應、強化電力交易平台中立性。

除刪除台電公司轉型為控股母公司及落日條款等相關規定外，三讀條文明定，輸配電業應建立依經營類別分別計算盈虧的會計制度，不得交叉補貼。輸配電業兼營電業或其他事業，應以不影響其業務經營及不妨害公平競爭，並經電業管制機關核准者為限。輸配電業會計分離制度、會計處理方法、程序與原則、會計監督與管理及其他應遵行事項準則，由電業管制機關定之。

這次修法也增訂罰則，三讀條文規定，電業違反上述規定，即未建立分別計算盈虧會計制度或進行交叉補貼，由電業管制機關處新台幣100萬元以上1000萬元以下罰鍰，並得限期改善：屆期未改善者，按次除罰。

除了台電維持綜合電業型態不拆分外，這次修法也納入特定電力供應業及儲能設備，三讀條文規定，「特定電力供應業」指以執行需量反應措施、設置儲能設備或其他電力供應方式參與電力交易平台的非公用事業；「儲能設備」指儲存電能並穩定電力系統的設備，包含儲能組件、電力轉換及電能管理系統等。

這次修法更修正再生能源售電業的定義，並刪除原條文銷售對象僅限用戶的規定，三讀條文明定，再生能源指再生能源發展條例第3條所定再生能源，或其他經中央主管機關認定可永續利用的能源。

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目前電業市場交易由台電公司執行，既然台電公司維持綜合電業，其交易機制必須公平、公正，三讀條文規定，電業管制機關應視電力市場發展情況，檢討電力交易平台運作模式及成效，並得設立具獨立性交易單位，或要求電力交易平台設置者採取強化中立性運作相關措施。

電力交易平台若未依上述規定，採取中立性運作相關措施，三讀條文明定，電業管制機關應通知其限期改善，屆期未改善者，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰，並按次處罰。此外，為放寬再生能源售電業交易限制，這次修法也通過行政院版條文，刪除銷售對象僅限用戶的規定。（編輯：蘇志宗）1140509