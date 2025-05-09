林益全新書重提林哲瑄發文事件 葉君璋提出看法

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）統一7-ELEVEn獅隊野手林益全出版新書內容引起討論，重提2017年林哲瑄在社群發文事件。葉君璋回顧此事表示，每個人看事情的角度和主觀意見不同，有更好的處理方式就能讓事情變正面。

林益全中職生涯待過興農牛、義大犀牛、富邦悍將，2023年轉隊獅隊，近期出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」，新書中部分內容引起討論，包括形容有人因為曾上過大聯盟感到自負等內容。

富邦悍將昔日隊友林益全（左）與林哲瑄。（中央社檔案照片）

而2017年林益全還效力悍將期間，林哲瑄曾在社群發文「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」引起熱議，被猜測是否是針對林益全守備。林哲瑄當時受訪表示，積極守備對士氣很重要，只是有感而發，並沒有針對誰。

林益全在新書中再提起這件事，認為如果隊友對他守備方式有意見，可以跟他說，但講別人相對的自己也要百分百做好，大家都會更在乎、更謹慎。

對於這件舊事再被提起，當時悍將隊總教練、現任味全龍隊總教練葉君璋表示，這種狀況會發生在任何地方，無論私人企業、公家機關，只要人與人相處都會有這個問題，每個人都有不同意見，看事情的角度不一樣，也有不同的想法。

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葉君璋沒有特別指名，僅就整件事情表示，只能說不是很成熟，相信大家都會有情緒，但可以有更好的處理方式，讓事情變得更正面。大家都是希望球隊很強，說出看到的事情、提出建議，讓事情變成正面的，可能也會有不同的結果。

葉君璋提到，無論從當下到現在，每個人都有更好的處理方式，當然大家也都會用自己想要講的角度去敘述，怎麼去看這件事情就需要智慧。（編輯：張雅淨）1140509