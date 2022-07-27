張善政稱林哲瑄「旅長」挨轟 臉書重新發文致歉

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中職富邦悍將隊外野手林哲瑄（前）23日在新竹市立棒球場比賽時撲接球，因場地小石頭多、草皮緩衝較少，左肩挫傷。中央社記者張新偉攝 111年7月24日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）中職於新竹棒球場比賽，2天造成3名選手受傷。國民黨桃園市長參選人張善政昨晚在臉書評論新竹棒球場缺失，文中稱林哲瑄「旅長」引發網友不滿，隨後他重新編輯文章並致歉，也祝福林哲瑄早日康復。

新竹市立棒球場整建後重新啟用，味全龍和富邦悍將22、23日在新竹2場比賽結束後，分別出現傷兵，其中林哲瑄因撲接外野飛球，場地狀況不佳而受傷退場，球團昨天表示，初步檢查為左肩關節唇破裂，研判將休息約3個月，今天將再次檢查，不排除開刀進行修復。

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張善政昨晚在臉書發文稱林哲瑄為「旅長」，雖然重新發文，但仍引起球迷不滿，有人說不是刪文就當沒事、蹭熱度也不做點功課、可以獲取政治利益就開始關心棒球，不過也有人留言緩頰，「至少文字有錯就改」、「不要讓有心人士找到機會去曲解關心人的心意」。

身兼桃園市棒球委員會主委的桃園市議員楊家俍今天接受媒體訪問指出，外號「釣蝦」的林哲瑄會被稱為「旅長」，是因為他曾被懷疑霸凌隊友林益全，所以被稱為「801旅長」，音近「霸凌」，並不是一個好的稱呼。（編輯：張芷瑄）1110727