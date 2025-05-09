葉君璋談2017年事件：林哲瑄林益全都是很好的球員

（中央社記者謝靜雯台北9日電）統一7-ELEVEn獅隊野手林益全出版新書重提2017年林哲瑄發文事件，時任悍將總教練葉君璋表示，林哲瑄和林益全都是很好的球員，分享赴美進修學到首件事是誠實指正隊友缺失，但應是只讓當事人知道。

野手林益全近期出版新書「All in全力出擊：林益全的球心之道」，書中重提2017年效力富邦悍將期間，隊友林哲瑄社群發文事件。

當時悍將總教練、現任中職味全龍隊總教練葉君璋表示，林哲瑄和林益全在他眼中都是很好的球員，並提到「霸凌」這件事情不適合多講什麼，林哲瑄必須承受，因為那是每個人的感受，只能說每個人因為角色不同，看事情的角度不同，如果可以用更好的方式處理，或許可以讓這件事情變成正向。

葉君璋分享，從球員身分退下後赴美進修4年，到美國第一件學到的事情，就是看到什麼應該誠實跟隊友講，指出不好的點，為了團隊做修正；現在到龍隊執教，也常常跟球員說，如果覺得隊友有問題，可以直接跟對方說，「我有狀況、你跟我說，我覺得你是在幫我，不講反而才是在害對方。」或許最好的處理方式是，所有人都不知道、只有當事人知道。

葉君璋提到，林哲瑄和林益全無論場上態度、私下訓練都很認真，自我要求也很高。教練希望林益全做到的事情，他幾乎不會說不要，而林哲瑄在場上，從代表隊到職業賽，沒有看過不拚的，打出去的球沒看過林哲瑄放著不管，即便不在自己防區也想要百分百努力追到。兩人都是很好的球員，但不代表可以延伸到隊友間的相處。

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至於林益全在書中描述有人因為曾上過大聯盟感到自負，葉君璋則舉出其他例子，某次吉力吉撈．鞏冠被三振後把球棒甩到空中，事後也有約吉力吉撈聊過，「我最討厭聽到大家說旅外回來的都XXXX」，每個人在美國時態度都很好，帶回來台灣可以對台灣棒球發展有正面的影響。

葉君璋認為，很多不經意的動作，會因為身分不同被加油添醋，像吉力吉撈．鞏冠本來就是肢體語言比較豐富的個性，無論練球、比賽都是百分百盡全力，但不了解他的人看到這個動作可能會有負面解讀，如果因為這樣被貼上旅外回來態度不好的標籤很可惜。（編輯：張雅淨）1140509