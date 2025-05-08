彭佳慧打磨新歌1天唱近12小時 6月開唱歌單定9成

（中央社記者陳怡璇台北8日電）金曲歌后彭佳慧將發新專輯「完整的大人」，首波主打「被放棄的你」明天將數位上架；彭佳慧為打磨歌曲，其中配唱有1天甚至唱了近12小時；她6月在台北小巨蛋開唱，透露歌單已確定9成。

唱片公司今以新聞稿分享，彭佳慧睽違4年，將在6月推出全新華語專輯「完整的大人」，首波主打歌「被放棄的你」由再次合作的金曲歌后徐佳瑩譜曲、金音得主鶴The Crane製作，一起打造寫出現代人愛情糾結的歌曲，明天歌曲與MV將數位上架。

而彭佳慧為了「被放棄的你」配唱2天，第1天錄了10小時，第2天甚至在錄音室唱了近12小時，製作人鶴The Crane說，本來預訂12小時的錄音室只是保險起見，沒想到彭佳慧願意不斷雕琢，「甚至到最後一刻都還問大家需不需要繼續。」

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彭佳慧則是一點也不覺得辛苦，先跟鶴The Crane說：「你千萬不要怕給我指令，跟告訴我怎麼唱歌，我就是敞開心胸來跟年輕人合作，希望可以學到你的唱法，以及你對現在流行歌曲的想法，我是來吸收不同意見的。」

彭佳慧也忙於籌備6月7日在小巨蛋的「一路這樣愛過來」演唱會，表示歌單已確定9成，粉絲日前在社群上期待問會不會唱經典作如「相見恨晚」、「走在紅毯那一天」等，彭佳慧說這些聲音都聽到了，請歌迷好好期待。（編輯：陳政偉）1140508