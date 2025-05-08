鳳小岳組新樂團歌頌搖滾夢 取名期許不當軟柿子

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）鳳小岳由演員跨足歌手，近期宣布樂團「鳳小岳&壓克力柿子」成軍，盼自己音樂經得起考驗。他專輯去年獲金曲3項提名，今年入選金曲國際音樂節Showcase演唱會，期待展現樂團能量。

演員鳳小岳跨足音樂圈，他的專輯「柒」在去年第35屆金曲獎入圍最佳新人、最佳作詞人、最佳專輯製作人。

唱片公司今天分享，鳳小岳去年底為小公視譜寫主題曲「羽毛貓」深受好評，近期還宣布成軍全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，並在Revolver、野地方等場館舉辦小規模限定演出，首度以樂團身分前進「野人祭」。

鳳小岳說，樂團名稱是路過咖啡廳看到櫥櫃裡柿子，閃耀橘紅外皮令他印象深刻，心中突然閃過「壓克力柿子」一詞，也十分符合心境。

鳳小岳說：「普通柿子成熟後，會漸漸軟爛掉，然而作為一顆壓克力柿子，即便在熟透之後，仍繼續面對這世界的挑戰，我希望自己的音樂也能經得起考驗。」

鳳小岳入選今年金曲國際音樂節Showcase演唱會，他說，希望能把累積的表演經驗，透過不同形式讓大家認識、走到更遠的地方。

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鳳小岳上週首次以歌手身分到新加坡與馬來西亞舉辦彈唱分享會，感動表示：「能帶著一把吉他在星馬彈唱太開心了，而且認識到許多當地獨立音樂人，連肉骨茶都讓我好難忘。」

鳳小岳也宣布，5月31日將前進台中開唱。（編輯：陳政偉）1140508