台東2025年首例百日咳 未滿月女嬰住院治療

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東縣日前出現今年首例百日咳本土病例，患者是未滿月女嬰，仍住院治療中，台東縣衛生局已對26名接觸者預防性投藥，並呼籲有疑似症狀民眾應儘速就醫。

台東縣衛生局疾病管制科長劉曉穎今天告訴中央社記者，根據疾病管制署7日資料顯示，台灣累計14例本土百日咳病例，其中有1例是台東縣，患者為出生未滿月的女嬰，4月中旬出現咳嗽、有痰症狀，後續因症狀未改善且伴隨哮喘等情形，經多次就醫於5月1日確診。

女嬰目前仍在住院治療中，26名相關接觸者均由衛生局安排執行接觸者採檢及預防性投藥。

台東縣衛生局表示，國際上也有許多國家疫情呈現上升趨勢，提醒民眾由於百日咳初期症狀與感冒類似，可能因此延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染。

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衛生局籲請民眾提高警覺，有疑似陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等症狀者，應戴上口罩及時就醫與診斷，以維護自身及家人健康。

衛生局表示，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前台灣提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，及滿5歲至進入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的家長，務必依時程至預防接種合約院所完成疫苗接種，讓幼兒獲得足夠保護力。（編輯：黃名璽）1140509