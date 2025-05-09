調查局公開銷燬2008公斤毒品大麻為最多

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）法務部調查局今天公開銷毀全國獲案毒品證物，共銷燬各類毒品2008公斤，大麻銷毀總重量為547公斤，顯示大麻毒品危害程度日漸嚴重，將持續嚴加查辦，力求溯源斷根。

調查局發布新聞稿指出，過去都是銷燬經法院判決確定，獲核發處分命令的各類毒品，但法務部於民國110年發布「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，得以在判決確定前取得處分命令並辦理取樣留存後提前銷燬。

調查局表示，這次銷燬各類毒品重量達2008公斤612.57公克，單一毒品銷燬數量由大麻547公斤811.27公克為最多；顯示大麻危害台灣程度日漸嚴重，也凸顯調查毒品犯罪時溯源斷根的重要性，務必從源頭切斷所有供應管道，達成國人期待的無毒家園。

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調查局新聞稿指出，公開銷燬儀式下午於台北市木柵垃圾焚化廠舉行，總箱數392箱，為維護毒品運送安全，由台北市警察局、新北市警察局、國道公路警察局等單位沿途警戒。

調查局表示，公開銷毀儀式由法務部長鄭銘謙、調查局長陳白立共同啟動銷燬程序，所有毒品證物在台灣高等檢察署檢察官曾鳳鈴、消費者文教基金會秘書長陳雅萍、毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芳共同見證下投入爐內焚化，圓滿完成銷燬作業。（編輯：張銘坤）1140509