產死胎冰存2年未處理遭訴 港籍女達成調解獲判緩刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中9日電）香港籍黃姓女子2年多前在台中一處醫院產下死胎，胎兒遺體冰存逾2年未處理，被檢方依遺棄屍體罪起訴，台中地院審理考量她與禮儀公司達成調解，判她4月徒刑、緩刑2年，可上訴。

依據檢方起訴書指出，香港籍26歲黃姓女子於民國111年11月6日，在中國醫藥大學附設醫院產下1具死胎，胎兒約21週、重345克，已具備人類身體型態。

黃女原先與禮儀公司約定，先將胎兒遺體寄放往生室冰櫃，將於同年12月10日結清費用領回遺體辦理後事，但黃女事後卻失聯，也未辦理出院。案經檢方通緝將她逮捕到案，偵辦後依遺棄屍體罪嫌起訴。

透過 Google News 追蹤中央社

台中地院審理後，法官認為，黃女為香港來台就讀學生，案發時因生產後精神、身體狀態均虛弱不堪，又在異鄉面對子女突如其來死亡，因資力及環境等因素未能尋求協助辦理後事，一時失慮而犯案。

法官審酌，黃女犯後深具悔意，認為她犯罪情狀顯可憫恕，且已與禮儀公司成立調解並履行完畢。台中地院日前依遺棄屍體罪，處有期徒刑4月、得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。（編輯：張雅淨）1140509