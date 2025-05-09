新台幣強升 央行：府院對央行獨立職權給予尊重

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）5月初新台幣強勁升值，中央銀行數度滅火，5日總裁楊金龍更親上火線信心喊話；然而，時值台美談判之際，新台幣匯率狂飆，仍引發外界揣測央行是受到壓力，才對匯率「放手」。中央銀行今天表示，央行獨立行使職權，歷年來府院都給予尊重。

新台幣在5月2日、5日連2個交易日，盤中狂飆逾1元，引發市場恐慌，楊金龍雖然在5日下午親自主持記者會，喊話匯市失序「到此為止」。不過回答媒體問到央行為何放手，楊金龍口條並不流暢，引發外界質疑「心虛」、「不擅長說謊」。

央行今天發布新聞稿指出，外界關注新台幣匯率及央行獨立性議題，並對央行及總裁楊金龍提出相關意見，謝謝各界指教。

央行表示，依據「中央銀行法」第6條規定，央行具有貨幣、信用及外匯政策事項的審議及核定權，歷年來府院均對央行政策予以尊重。央行將本於職責，基於全民利益，獨立行使職權。

楊金龍8日在立法院也公開表示，他承認5日記者會上，因為口才不好，他回答問題時會結結巴巴，但這不代表有難言之隱，或是說不擅長說謊，這一點關係都沒有。

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楊金龍強調，央行5月1日、2日跟5日發布新聞稿提到的內容都是事實。

央行新聞稿對近日外界質疑的內容一一說明，美方施壓方面，央行未參與台美經貿工作小組，美國財政部也未要求新台幣升值；近年來台灣對美國貿易順差擴大，主要反映美國對台灣資通訊產品需求大增所致，而非匯率因素。央行不會操縱匯率，近年來台灣也沒有被列為匯率操縱國。（編輯：潘羿菁）1140509