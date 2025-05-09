教團指校園濫訴 教育部：已修法加速處理流程

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（中央社記者陳至中台北9日電）全教總今天召開記者會指出，校園濫訴情形嚴重，近9成教師認為對教育品質有負面影響。教育部回應，已修法加速處理流程，且情節較輕無須組調查小組，減少行政負擔。

全國教師工會總聯合會與民主進步黨籍立委林宜瑾、台灣民眾黨籍立委黃珊珊等人一同召開記者會，呼籲各界正視校園濫訴的問題。

全教總理事長侯俊良表示，「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」去年上路後，校園案件無論大小全都送交調查，這樣「寧可錯殺、不願錯放」的思維，導致只要有人指控，學校就必須進入調查程序。

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侯俊良表示，教師往往為求自保，教學傾向保守。全教總調查發現高達89.2%的教師，認為對教育品質有負面影響，甚至影響長期留任的意願。 教育部以文字回應中央社指出，民國113年修正的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，已明定學校可不受理的事項。另為避免耗費行政資源及加速處理流程，校事會議對情節明顯未達應依教師法予以解聘、不續聘或終局停聘程度的案件，可不組調查小組。

教育部表示，「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」也明定強制必要性措施及阻卻違法事由，避免教師積極處理學生違法行為時，遭受不利處分。未來會持續支持教師管教權及保障學生受教權，建立友善、溫馨的校園學習環境。（編輯：管中維）1140509