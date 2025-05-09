教宗空窗期中國選新主教 華爾街日報：梵中協議如魔鬼交易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中國日前趁「教宗空窗期」舉行兩場主教選舉，新教宗面臨是否同意任命的困境。「華爾街日報」（WSJ）發布社論稱，新教宗或許該認清與北京的主教協議形同浮士德式的魔鬼交易。

亞洲新聞（Asia News）4月29日報導，曾任政協委員、上海教區副主教吳建林當選輔理主教；上海教區原有教廷承認的輔理主教馬達欽，於2012年在主教祝聖典禮上退出愛國教會，現在被「隔離」在佘山修院生活。

中國還推選李建林任河南新鄉教區主教，李建林是河南省「禁止未成年人參加彌撒」通知書的簽署者之一；河南新鄉教區原本的地下主教張維柱，因堅持效忠羅馬教廷、拒絕加入中共愛國教會，近年多次遭逮捕入獄。

華爾街日報7日發表名為「中國挑戰下一任教宗」（China Challenges the Next Pope）的社論，稱中國在「教宗空窗期」安排兩位新主教，新當選的主教名單將交由梵蒂岡批准或否決，這是讓新教宗提前接受考驗，看新教宗願意向專制的凱撒（authoritarian Caesar）貢獻多少。

社論提到，中共自1949年掌權後，試圖根除基督教，但未能如願，之後則試圖控制教會。中國和梵蒂岡並於2018年簽署臨時協議，同意由教廷任命雙方認可的主教人選。

社論指出，任命上海新主教的努力，將進一步鞏固對中國最大教區的控制。

該篇社論引述支持梵蒂岡和中國在主教任命上達成協議的支持者說法表示，至少羅馬可以確保教會在中國生存；但社論指出，羅馬在迎合中共時失去道德權威，且背叛自中共掌權以來拒絕向中共低頭，而忍受巨大痛苦的主教和神父們。

透過 Google News 追蹤中央社

社論指出，中國的宗教迫害情況正在增加。據美國宗教自由委員會（U.S. Commission on International Religious Freedom）2025年的一份報告指出，中國當局曾多次拘留、強迫失蹤或拒絕透露地下神職人員的下落。

社論分析，北京似乎將「教宗空窗期」視為發動挑釁的時機，下屆教宗或許該認清與北京達成的協議，無異於浮士德式交易（Faustian bargain，魔鬼交易）。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140509