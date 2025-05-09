「歌劇生死戀」華麗登場 經典詠嘆調重現淒美愛戀

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）以希臘神話為靈感，歌劇電影「歌劇生死戀」邀請男高音范倫蒂諾．布札（Valentino Buzza）與女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）演出。兩人唱功一流，多首動人詠嘆調重現淒美愛戀。

「歌劇生死戀」由義大利劇場導演保羅．庫科（Paolo Gep Cucco）與達維德．利維莫雷（Davide Livermore）聯手執導，這也是2位長年活躍於劇場界的藝術家首度進軍電影長片之作，希望這部歌劇電影為義大利歌劇打開新局，讓古典藝術與當代敘事互相激盪，新歌劇迷或資深粉絲都能在電影中找到共鳴。

電影改編自奧菲斯與尤麗狄絲的經典愛情神話，以現代視角重新詮釋這段淒美愛戀。故事敘述奧菲斯在婚禮當日痛失摯愛，不惜深入現代化冥界「黑帝斯飯店」，希望帶回命運女神切斷生命線的尤麗狄絲，展開一場穿越生死的救贖之旅。冥界中的愛與試煉，在經典歌劇旋律中娓娓道來。

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根據天馬行空提供的新聞資料，片中其他國際演員包括文森．卡索（Vincent Cassel）、芬妮．亞當（Fanny Ardant）與蘿西．德帕瑪（Rossy de Palma），分別飾演冥渡者、冥王之妻與命運之神。他們以華麗造型與節奏感十足的肢體動作，伴隨「弄臣」與「卡門」等經典選曲，為片中增添神秘又現代的視覺風格。

「歌劇生死戀」今天起全台上映。（編輯：張雅淨）1140509