泰版鬼家人BKPP宣傳「冥婚」 喊愛阿嬤味紅蟳米糕

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（中央社記者王心妤台北8日電）泰片「冥婚鬧泰大」雙男主Billkin與PP Krit今天出席台灣宣傳記者會，主辦單位準備台式婚宴菜餚接風，Billkin稱讚紅蟳米糕有像阿嬤煮的熟悉味道，PP Krit則吃得津津有味。

「冥婚鬧泰大」改編自許光漢跟林柏宏主演的「關於我和鬼變成家人的那件事」，泰國版監製班莊比辛達拿剛（Banjong Pisanthanakun）、導演查揚諾布普拉寇（Chayanop Boonprakob）跟雙男主都特別來台灣宣傳，他們今天以中文問好，Billkin也笑說滷肉飯、火鍋印象深刻，甚至希望3餐都能喝到珍珠奶茶；PP Krit則希望能逛夜市。

「關於我和鬼變成家人的那件事」監製金百倫跟導演程偉豪今天特別配合劇情，準備婚宴菜色古早味紅蟳米糕、花膠佛跳牆、良辰喜事月團圓，讓泰國團隊吃得津津有味，PP Krit更是主動幫其他人裝湯。

Billkin吃到炸湯圓後，開心用中文說：「很好、喜歡、好吃。」更說紅蟳米糕讓他想起阿嬤做的粽子，有種熟悉的味道。

片中有幕兩人在浴室的戲，PP Krit分享，當時需要坐在Billkin肩膀上，「執行上很困難，要運用到很多技術，其實拍了滿多次，光浴室這場戲就拍了8個小時。」

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而PP Krit片中自稱是「性感的鬼」，他笑說Billkin是「話很多的鬼，跟有化妝時是帥的鬼」，轉頭看了Billkin後才又接著說：「不化妝時也帥啦！」

「冥婚鬧泰大」明天起全台上映。（編輯：陳政偉）1140508