議員批即時影像推觀光卻拍大水溝 北市檢討改善

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（中央社記者劉建邦台北9日電）議員指出，北市府在6處觀光地點設置24小時線上即時影像服務，但攝影機移動最後定位卻僅拍大型排水溝，連民眾身影也入鏡；北市觀傳局今天表示，會再檢討改善拍攝角度。

台北市議會大會教育部門下午開會，台北市觀光傳播局等局處首長列席。國民黨北市議員秦慧珠質詢，市府在觀光景點設置24小時線上播放即時影像服務，但成效不佳。

她說，市府從2021年起陸續在6處觀光景點設置線上即時影像，包含象山親山步道、大稻埕碼頭、大佳河濱公園、碧山巖、貓空指南宮、劍潭山微風平台。

秦慧珠在議場播放市府線上即時影像後表示，因當時受疫情影響，加上許多國家曾以線上影像推廣當地觀光，前北市府仿效後宣稱上網就能看到令人屏息且感動的北市美景，但至少她未被感動。

她指出，6處觀光景點設置線上即時影像，有些鏡頭最後定位點直接拍大水溝、高架橋等，還曾拍過民眾未穿上衣直接入鏡，這樣恐無法吸引外國旅客來台觀光意願。

秦慧珠說，6處線上即時影像的建置費約新台幣213萬餘元、每年維護費約130萬餘元，但每天平均瀏覽人數卻落在800至5700餘次。北市設置即時影像因鏡頭位置及移動定位加宣傳不足，恐難提升北市觀光效益。

北市觀傳局長余祥答詢，市府設置線上即時影像曾被日本電視台引用畫面，至於攝影機移動定位最後拍攝畫面角度會檢討改進。

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觀傳局會後補充，即時線上影像曾放台北市的夜晚、夕陽、煙火等美景剪輯縮時影片，將精進改善畫面角度，若受天氣影響，導致影像有模糊變焦等狀況，也會加強檢視調整，並重新評估拍攝位置。

觀傳局表示，即時線上影像曾播放去年大稻埕夏日節煙火秀，當時有7.7萬人次瀏覽，也曾播出如跨年煙火晚會等，吸引許多網友觀看。（編輯：張銘坤）1140509