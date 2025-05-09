誠品：瑞光、萬大實驗店將熄燈 大小店連發策略不變

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（中央社記者江明晏台北9日電）誠品疫情期間推出的實驗店面臨轉型，誠品今天透露，內湖瑞光店及萬華萬大店將分別營業至5月25日及6月13日止，但未來大小店並行策略不變，疫後至今，誠品合計大小店已連續開出11家新據點，台南旗艦店將在今年中開幕。

疫情期間，實體通路面臨龐大壓力，誠品董事長吳旻潔在2021年推出測試實驗店型，盼以百坪大小的誠品深入全台鄉鎮社區，但因應時空背景變化，部分店型面臨營運調整而陸續退場。

誠品生活時光內湖瑞光店及萬華萬大店是誠品生活在疫情期間推出的實驗店型。誠品對中央社記者證實，2家店都將陸續退場，預計分別營業至今年5月25日及6月13日止。

誠品生活表示，以「大小並行」策略，持續積極深入全台各地開展新店點，除了台南全新獨棟大店預計2025年中登場，今年4月新開的台灣最南書店「屏東東港王船店」、去年開設的嘉義培桂堂小店與北車商圈站前店等，同樣深入社區，獲得在地居民與各地觀光客青睞。

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誠品近年展店策略大小並進，疫情後至今，誠品合計大小店已開出11家據點，包括竹北遠百店、捷運敦化店、高雄衛武營限定店、萬華萬大店、淡水英專店、高雄義享店、嘉義新港培桂堂限定店、北車商圈站前店、屏東東港王船限定店，大型店則有占地1.9萬坪的誠品新店裕隆城，以及台中480誠品。

誠品生活表示，將以全台鄉鎮社區為核心繼續展店，不受限坪數，因應讀者民眾的需求規劃合適店型，結合誠品線上虛實融合的營運模式，持續打造在地居民、遠地觀光旅客都可獲得身心靈療癒的閱讀與文化生活場所。（編輯：林家嫻）1140509