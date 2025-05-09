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長榮航太打入空巴產業鏈 列一階機體組件供應商

2025/5/9 17:58（5/9 18:11 更新）
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長榮航太總經理謝新文（左）與空中巴士採購部門副總經理海斯曼（Mark Haisman）（右）共同簽署合作合約。（長榮航太提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月9日
長榮航太總經理謝新文（左）與空中巴士採購部門副總經理海斯曼（Mark Haisman）（右）共同簽署合作合約。（長榮航太提供）中央社記者江明晏傳真 114年5月9日
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（中央社記者江明晏台北9日電）長榮航太今天宣布，與歐洲空中巴士飛機公司完成雙方合作合約簽署，成為空中巴士在機體組件的一階供應商，在業務及製造技術上建立直接性的合作關係。

長榮航太今天發布新聞稿宣布，與歐洲空中巴士飛機公司完成雙方合作合約簽署，成為空中巴士在機體組件的一階供應商。長榮航太總經理謝新文表示，這項合作是對長榮航太實力的肯定，也期許能帶動台灣航太工業的合作與發展，將繼續努力增加投資，以推動台灣在全球航太市場上的影響力。

空中巴士亞太地區採購部門負責人博西耶（Ornella Beaussier）表示，歡迎長榮航太加入空中巴士的製造團隊，成為重要的一階供應商，期待和長榮航太合作，可提升在全球供應鏈的策略布局。

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長榮航太表示，旗下製造客戶包括既有的美國波音（Boeing）飛機公司與奇異（GE）航太發動機公司，歐洲空中巴士的加入，對公司製造技術及產能運用將有很大提升。長榮航太也推動跨足電子產業設備製造，以及無人機產業領域發展，成果將陸續呈現。

長榮航太指出，長榮航太飛機維修產值為全球前10大專業維修廠（Best MRO）之一，持有多國民航主管機關認證，促成來自世界各地的維修業務，尤其在大型商用飛機（B747/A380/A340）的維修架數居世界排名第1。（編輯：林家嫻）1140509

#空中巴士
#長榮航太
#亞太
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