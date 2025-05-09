中國天主教組織祝賀教宗良十四世當選

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（中央社台北9日電）美國籍樞機主教普瑞弗斯特當地時間8日當選羅馬天主教新任教宗，名號「良十四世」（Pope Leo XIV）。據新華社，中國天主教愛國會及中國天主教主教團今天向良十四世致賀電，祝賀當選。

梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囪8日下午冒出白煙，意味新教宗產生，普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選新任教宗，名號「良十四世」，成為第267任教宗，也是首位美國籍教宗。

甫過世的教宗方濟各（Pope Francis）任內致力與中國改善關係，並於2018年對於主教任命達成協議。方濟各去世後，北京與梵蒂岡的關係備受關注。

駐教廷大使李世明今天搭機回台卸任退休，出發前一晚適逢新教宗選出的歷史時刻。他表示，已故教宗方濟各是過去幾任教宗當中對中國最抱持幻想的教宗，但中國在方濟各喪禮表現得非常冷淡，沒有同意任何中國主教參加喪禮，這也引起了天主教會內的質疑聲浪。

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李世明認為，從最近趨勢看來，中國更注重發展國家主席習近平的「宗教中國化政策」，此一政策導致中國保守派、自由派對於梵中協議產生歧見。

另據亞洲新聞（Asia News）報導，中國日前趁「教宗空窗期」舉行兩場主教選舉，新教宗面臨是否同意任命的困境。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140509