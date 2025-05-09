蕭煌奇新歌名開地獄哏 MV挑戰遊覽車再圓司機夢

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）金曲歌王蕭煌奇推出全新單曲「你攏無咧看」，歌名開地獄哏，希望大家判定是非對錯前，先好好觀察再下定論。MV更讓他再度圓夢，繼上張專輯扮計程車司機後，再化身遊覽車司機。

唱片公司今天透過新聞稿分享，預告今年夏天將推出全新台語專輯的蕭煌奇，率先推出前導單曲「你攏無咧看」，更邀請好搭檔、知名作詞人武雄填詞。兩人合作已邁入第20年，合寫過30首歌曲。

不同於過去作品，蕭煌奇藉由這首歌，提醒大家在現今網路世界及AI興起時代，能懂得運用智慧，分辨生活中愈來越多錯綜複雜的假象。他也希望用歡樂的歌聲傳達給聽者：「凡事千萬睜大眼睛看清楚。」

常在MV中為歌迷帶來驚喜的蕭煌奇，再度攜手新銳導演彭道森，繼上張專輯飾演計程車運將體會人生百味，這次則化身遊覽車司機，載著各式各樣乘客，如傳教士、師公、進香團等。行駛過程中，還發生神明金牌竊盜事件，最後靠著「眼尖」司機蕭煌奇，才順利逮住小偷。

蕭煌奇幽默表示，這回「司機夢」更完整，讓他成為有大小客車駕駛經驗的「老手」。

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有趣的是，蕭煌奇唱片公司師弟、男團FEniX也在MV裡飾演隨媽祖出巡的進香團。FEniX透露，他們是在2月春酒上毛遂自薦，希望有機會客串，心願達成也興奮分享，「沒想到可以搭上煌奇老師開的車，很榮幸可以擔任老師的乘客。」

「你攏無咧看」將於今晚8時在蕭煌奇YouTube頻道首播；蕭煌奇也將帶著巡演「朋友你現在好嗎？」31日重返台北流行音樂中心開唱。（編輯：張雅淨）1140509

歌手蕭煌奇推出全新單曲「你攏無咧看」，常在MV中為歌迷帶來驚喜的他，繼上張專輯飾演計程車運將體會人生百味，這次則化身遊覽車司機。（華納音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年5月9日