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「我們這一攤2」出征大馬 用刈包麵線征服異國味蕾

2025/5/9 17:49（5/9 18:56 更新）
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美食實境節目「我們這一攤2」前進馬來西亞，台灣藝人苗可麗（右）、蔡昌憲（左）等「明星攤主」嘗試用台灣小吃來征服異國味蕾，而大馬藝人小玉（前中）等人也全力協助節目團隊完成當地市場採買等任務。（三立電視台提供）中央社記者龍柏安傳真 114年5月9日
美食實境節目「我們這一攤2」前進馬來西亞，台灣藝人苗可麗（右）、蔡昌憲（左）等「明星攤主」嘗試用台灣小吃來征服異國味蕾，而大馬藝人小玉（前中）等人也全力協助節目團隊完成當地市場採買等任務。（三立電視台提供）中央社記者龍柏安傳真 114年5月9日
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（中央社記者龍柏安台北9日電）美食實境節目「我們這一攤2」本週前進馬來西亞，由苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰與蔡凡熙共5名「明星攤主」，要用刈包與麵線征服異國味蕾，並化身成美食外交大使。

由三立電視與華視攜手合作，並首次跨海與馬來西亞無線電視台「八度空間」聯手出擊，共同推出結合台灣夜市文化與國際交流概念的美食實境節目「我們這一攤2」。

此次遠征特別選定兩樣人氣餐點「刈包」與「麵線」，作為代表台灣出征的主力料理，在當地，節目團隊獲得馬來西亞藝人謝佳見熱情支援，除擔任導遊與翻譯，更大方充當「擺攤工讀生」，協助採買、備料、甚至進廚房幫忙出餐。

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謝佳見笑說：「我雖然滑雪滑到手痠，但這次就是來當你們的工具人。」一語笑翻全場。他也盡地主之誼，不僅帶藝人們去吃當地經典美食肉骨茶，還大啖到地馬式料理。

馬來西亞當地也有刈包與麵線，口味卻與台灣大不同，胡宇威就說，不少當地刈包加入炸魚排、生菜等新組合，與台灣印象中的肥肉夾酸菜截然不同，讓他印象深刻。（編輯：張雅淨）1140509

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