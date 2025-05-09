宋智孝訪台分享海女養成 感覺快死掉仍堅持不放棄

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（中央社記者洪素津台北9日電）韓國女星宋智孝睽違7年再度來台宣傳新節目，她在節目中赴濟州島受訓成為「韓國海女」。宋智孝談及訓練過程不容易，一度還因水壓問題而有快死掉的感覺，但從沒想過要放棄。

宋智孝隨BBC Earth亞洲實境節目「潛進韓國：宋智孝的海女冒險」，到濟州島與傳奇海女們一同自由潛水。她為宣傳節目特別來台，並在8日與台灣媒體暢聊學習自由潛水的過程。

宋智孝提到，在40歲時覺得人生卡關，剛好跟著該節目接受挑戰找到自我，「我演戲25年了，我會覺得沒辦法學到新的東西，都是拿過去的東西出來活用，所以想要學習新的東西，嘗試新的東西」。

於是宋智孝下水學習當海女，更表示過程中沒想過要放棄，挑戰自我也發揚海女文化遺產。

潛水過程中，宋智孝坦言一度有快要接近死亡的感覺，「因為水壓問題，我是新人沒有辦法算好，很多畫面我很醜，臉就是想要活命的感覺。大家都說海女是海裡面的美人魚，但我就是海裡面的人，其實根本沒有辦法想美不美，就是快要死掉的樣子。」

節目裡宋智孝驚喜看見海豚，馬上就許願，她也笑說：「濟州島相信海豚會把鯊魚趕走」。而被問及會不會到台灣潛水，宋智孝說：「會有很多海鮮嗎？有海鮮我就去，只要沒有鯊魚就好，我裝備放在家中，隨時都可以去。」

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至於節目第2季是否有機會來台灣，宋智孝笑說：「可以呀，當然可以，只要沒有鯊魚就好！」

宋智孝結束濟州島海女訓練，也從當地拿回浮球幸運物，她說：「浮球是海女在大海中唯一的朋友，我要離開的時候，前輩有做迷你浮球送我，說是把它掛在家裡就會帶來財富。」（編輯：張雅淨）1140509