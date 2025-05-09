關稅戰影響顯現 4月中國對美出口額年減21%

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（中央社台北9日電）美國對等關稅政策對中國的進出口影響逐漸顯現。根據中國海關總署的最新數據，今年4月，以美元計價的中國出口金額年增8.1%，雖優於市場預期，但較3月下跌4.3個百分點。其中，對美出口年減幅度達21%。

據每日經濟新聞、界面新聞報導，中國海關總署9日上午發布最新的進出口統計數據，以美元計價，今年4月出口年增8.1%，4月進口年減0.2%，4月貿易順差為961.8億美元（約新台幣2.9兆元）。

這個數字優於市場預期，日前路透社針對經濟學家的調查預測，今年4月出口年增1.9%、進口年減5.9%。

在關稅壓力之下，出口仍能有超乎預期的表現，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，部分企業趕在對等關稅生效之前出貨，因此出口量增加，此外有部分企業權衡與美國合作夥伴間的合約與違約罰金後，仍願在高關稅的情形下出口。還有一大因素是4月9日之後，手機、電腦等電子產品暫免對等關稅。

他表示，在短期之內，中國對美國之外的出口市場還可能出現一波「搶出口」的效應，主要是規避美國對一些經濟體的「對等關稅暫緩期」結束後可能出現恢復加徵的風險。

這份數據顯示，雖然今年前4個月，中國對於東協市場的出口額年增11.5%、對歐盟的出口額年增4.9%，但是對美國的出口額年減2.5%。若進一步將範圍鎖定在4月，今年4月中國對美國的出口大幅衰退21%。

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王青分析，今年5月美國對中國加徵關稅的影響將全面顯現，中國對美國出口額的年減幅度有可能達到70%至80%，加上其他影響，今年5月整體出口額有可能呈現年減8%左右的情形。

至於進口，王青表示，進口仍受關稅戰衝擊，需求下降；此外，近期原油等國際大宗商品價格下跌，也對進口額成長速度造成一定的影響。最後，中國對外貿易雖有「大進大出」的特徵，加工貿易占比較高，外部經貿環境變數加強，在壓低中國出口成長速度的同時，必然會對進口有較大的影響。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140509