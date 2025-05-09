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陳金鋒球衣背號高掛美國球場 台灣小將同感榮耀

2025/5/9 14:40（5/9 15:18 更新）
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台灣棒球界傳奇名將陳金鋒1999年旅美第一季，以聖曼紐球場（San Manuel Stadium）為主場，締造30轟30盜驚人成績，當年的球衣背號43號（左）永久退休，至今高掛球場26年。中央社記者林宏翰聖伯納地諾攝 114年5月9日
台灣棒球界傳奇名將陳金鋒1999年旅美第一季，以聖曼紐球場（San Manuel Stadium）為主場，締造30轟30盜驚人成績，當年的球衣背號43號（左）永久退休，至今高掛球場26年。中央社記者林宏翰聖伯納地諾攝 114年5月9日
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（中央社記者林宏翰聖伯納地諾8日專電）台灣投手沙子宸、林維恩效力的美國職棒運動家1A隊伍本週作客南加州，來到旅美開拓者陳金鋒締造30轟30盜球季的主場，看著球場上高掛的43號退休背號，兩名年輕球員表示「身為台灣人同感榮耀」。

陳金鋒今年47歲，現任中華職棒的富邦悍將總教練，他在1999年成為台灣棒球史上新一代旅美先驅，效力聖伯納迪諾奔騰隊（San Bernardino Stampede），第一季以21歲的年紀在高階1A打出單季30轟30盜的罕見紀錄。

26年後的今天，陳金鋒當年43號球衣背號仍然高掛在聖曼紐球場（San Manuel Stadium）。這座球場位在洛杉磯東郊近2小時車程的內陸小鎮聖伯納地諾。

沙子宸、林維恩兩人效力史塔克頓港口隊（Stockton Ports），主場位在北加州，最近幾週客場出征，來到聖伯納地諾比賽。

沙子宸去年就曾在這座球場投球，他受訪表示，這是前輩締造30-30紀錄的球場，在這裡比賽意義很不一樣，有一種穿越時空的感覺，「這是陳金鋒前輩也踏過的球場，他的背號還被掛在那裡」。

沙子宸說，看到陳金鋒的背號在這座球場退休，讓他旅美拚戰更有動力，「我們都身為台灣人，想要在這裡拿出最好的表現給全世界看，球迷看到43號就會問那是誰，那是我們的驕傲，讓世界看到台灣這個國家」。

陳金鋒1999年在高階1A打出驚人成績，在小聯盟打拚4年之後，2002年升上大聯盟，在台灣棒球史寫下紀錄，成為台灣史上第一個在美國職棒大聯盟留下出賽紀錄的台灣人。

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陳金鋒在這個球場開轟、盜壘的時候，沙子宸、林維恩都還沒出生，但球場上掛著的43號、Chen讓這兩名新生代的旅美好手有一個追逐的目標。

19歲的左投林維恩旅美第一年，跳過新人聯盟從1A出發，聽說前輩在這裡締造30轟30盜，追問「他旅美第一年打出來的？很厲害！球衣背號可以在美國球場退休，對台灣人是一個很大的榮譽」。（編輯：唐聲揚）1140509

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美國職棒天使隊小聯盟1A主場聖曼紐球場（San Manuel Stadium）位在內陸小鎮聖伯納地諾，台灣退役球星陳金鋒1999年旅美第一年以這裡為主場，締造30轟30盜紀錄。中央社記者林宏翰聖伯納地諾攝 114年5月9日
美國職棒天使隊小聯盟1A主場聖曼紐球場（San Manuel Stadium）位在內陸小鎮聖伯納地諾，台灣退役球星陳金鋒1999年旅美第一年以這裡為主場，締造30轟30盜紀錄。中央社記者林宏翰聖伯納地諾攝 114年5月9日
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