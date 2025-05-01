沙子宸投球內容大升級 秘訣「把例行公事當興趣」

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（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）旅美棒球投手沙子宸投球內容全面升級，對比去年同期簡直判若兩人。他透露進步秘訣，在於每天勤丟重球、重訓、吃補品等加強身體素質的自律日常，「把例行公事做成興趣」。

21歲的沙子宸效力美國職棒運動家1A史塔克頓港口隊（Stockton Ports），今天在客場後援出賽，面對道奇1A地震隊，投3.2局送出3次三振，被敲3支安打，責失1分。

小聯盟開季正好1個月，沙子宸5場出賽共投20.2局，三振數高達29次，僅2次四壞，平均每9局飆12.63K。更亮眼的是，責任失分僅2分，防禦率0.87，暫居加州聯盟防禦率王。

對比去年，沙子宸在美國職棒的第1個完整球季，他開季前5場投16.2局，有9次三振、8次四壞保送，責失11分，防禦率高達6.11。

開季前5戰防禦率從6.11進步到0.87，看似是脫胎換骨的轉變，但沙子宸接受中央社訪問時分享，幕後沒有什麼奇招，只有苦練與紀律，「每天把休季學到的東西做好」。

他去年季後回台灣，在訓練機構「貝思沛拉」曾浩哲、「黑山羊」江宗澤等2名教練指導下，建立一套加強投球機制、動作控制和專項表現的訓練菜單，現在這一套菜單隨他帶到美國，在球季當中持續練下去。

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內容包括投擲加重球、拉彈力繩、體能訓練、攝取高蛋白、服用肌肉補品等。沙子宸坦言，在球隊每天練球行程之外，還要維持自己一套訓練方式，累積下來「其實還滿累的」。但他找到應對心態，「開心面對每一次的例行公事，把它做成興趣」。

小聯盟球季從4月初打到9月初，沙子宸說，開季這個月，每天按照休季學到的課表執行訓練計畫，感覺一切都在掌握之中「還滿舒服的」，但他經過去年完整球季的體會，知道「球季還很長，後面會發生什麼事還不知道，我只能把每天當下該做的東西做好，結果應該就會不錯」。（編輯：韋樞）1140501

美國職棒運動家小聯盟1A台灣投手沙子宸（圖）出戰道奇1A地震隊，投3.2局失1分，送出3次三振。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月1日

美國職棒運動家小聯盟1A台灣投手沙子宸（圖）今年開季成績全面升級，他透露秘訣在於，每天勤做體能訓練，「把例行公事做成興趣」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月1日