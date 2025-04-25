沙子宸1A先發5局6K失1分 奪個人本季第2勝

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸今天在小聯盟1A先發出賽，投5局有6次三振，失掉1分責失分，球隊終場以11比8擊敗水手隊1A，沙子宸拿下個人本季第2勝。

運動家隊21歲投手沙子宸今天在小聯盟1A先發對上西雅圖水手隊1A，沙子宸開賽連抓4個出局數，2局上1人出局後被敲出安打，三振抓到第2個出局數後再被敲出安打，接著讓打者敲出三壘方向滾地球出局、凍結對手攻勢。

沙子宸3局、4局讓對手6上6下，5局上遇到危機，被首名打者敲出安打，1人出局後再被敲出安打，再因隊友守備失誤讓跑者攻占上一、三壘，接著投出保送，再被敲出高飛犧牲打失掉1分，沙子宸及時回穩，三振化解可能再掉分危機。

沙子宸今天總計用72球投5局，被敲出4支安打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，也是本季首度出賽失分，拿下個人本季第2勝，賽後防禦率0.53。

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運動家隊2局下先拿2分，3局下抓準對方投手控球狀況，靠著2次觸身球保送、3次四壞保送、滾地球，單局拿3分，5局下再添1分，7局下一口氣攻下5分、奠定勝基，水手隊8、9局雖再有分數進帳，但追分不及，運動家隊搶勝。

底特律老虎隊3A野手李灝宇今天在與堪薩斯市皇家隊3A比賽中先發扛3棒、守二壘，單場4打數沒有敲出安打，選到1次四壞保送、吞1K，僅兩場出賽沒有敲安，賽後打擊率2成28，球隊終場以4比3搶勝。（編輯：張雅淨）1140425