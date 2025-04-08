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鄭宗哲升上美國職棒大聯盟 台灣棒球史第18人

2025/4/8 07:17（4/8 08:49 更新）
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美國職棒匹茲堡海盜隊7日宣布，台灣選手鄭宗哲升上大聯盟。（圖取自instagram.com/pittsburghpirates）
美國職棒匹茲堡海盜隊7日宣布，台灣選手鄭宗哲升上大聯盟。（圖取自instagram.com/pittsburghpirates）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）美國職棒匹茲堡海盜隊今天宣布，台灣選手鄭宗哲升上大聯盟；這名23歲的內野手成為台灣棒球史第18位美職大聯盟球員。

鄭宗哲是南台灣的屏東子弟，身高173公分，擁有絕佳運動能力，能守內野多個位置；大聯盟官網球探報告指出，鄭宗哲速度絕佳，具備大聯盟級的游擊守備能力。

海盜隊今天起在主場與聖路易紅雀3連戰，台灣時間8日上午6時40分首戰。這場比賽，剛向球隊報到的鄭宗哲從板凳出發，待命上場。

鄭宗哲旅美第5年，海盜農場排名第17，在開季球隊出現多名傷兵的情況下，提前升上大聯盟。

工具人崔歐洛（Jared Triolo）腰部拉傷，列入10天傷兵名單。開季的先發二壘手龔薩雷斯（Nick Gonzales）3月27日在開幕戰全壘打，同時腳踝骨折。農場排名第5的頂級新秀約克（Nick Yorke）小聯盟3A也在傷兵名單中。

大聯盟官網記者史坦富（Alex Stumpf）分析，鄭宗哲今年春訓手感火熱，加上內野手崔歐洛、龔薩雷斯、約克接連受傷，使得鄭宗哲升上大聯盟的速度比預期更快。

史坦富認為，儘管鄭宗哲提早上大聯盟，但他具備發展潛力，能擔綱多功能的角色。

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大聯盟官網的球探報告指出，鄭宗哲守備與速度具備大聯盟等級，打擊型態適合擔任開路先鋒，是一名能上壘製造機會的左打者，會選球，能用速度壓迫對手，擅長打左、右外野的平飛安打。

鄭宗哲成為台灣棒球史第18位升上大聯盟的球員，在此之前有陳金鋒、曹錦輝、王建民、郭泓志、胡金龍、林哲瑄、羅嘉仁、李振昌、倪福德、陳偉殷、王維中、胡智為、曾仁和、林子偉、黃暐傑、張育成、鄧愷威。（編輯：張芷瑄）1140408

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