鄭宗哲下放海盜小聯盟 結束10天大聯盟初體驗

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（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）美國職棒匹茲堡海盜隊今天宣布，將台灣好手鄭宗哲下放小聯盟，使他10天、出賽3場的大聯盟初體驗暫告一段落。

23歲的鄭宗哲旅美進入第5個球季，4月7日是他人生的重要里程碑，這一天匹茲堡海盜隊宣布，將他升上大聯盟，使他成為台灣史上第18名大聯盟球員。

海盜隊今天宣布陣容異動，原本在傷兵名單的崔歐洛（Jared Triolo）歸隊，鄭宗哲下放小聯盟3A。

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鄭宗哲這趟大聯盟之旅出賽3場，包括9日對聖路易紅雀之戰先發擔任9棒、游擊手，打到第8局退場；11日對辛辛那提紅人隊，他2局替補二壘守備，第8局退場；13日再度先發，先發游擊手、第8棒。

鄭宗哲在這3場比賽獲得7個打數，首安還沒出現。他今年春訓手感火熱，開季在小聯盟打5場就升上大聯盟，現在回到小聯盟3A之後，可望藉由更固定的出賽機會，累積經驗與維持手感。（編輯：陳慧萍）1140417