鄭宗哲時速162公里強勁擊球遭美技沒收 大聯盟首安再等等[影]
2025/4/12 09:26（4/12 09:42 更新）
（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）美國職棒海盜隊台灣好手鄭宗哲今天替補上場，敲出100.6英里擊球初速的強勁滾地球，但遭到對手美技沒收，本季首安尚未出爐。
匹茲堡海盜隊今天在客場3比5輸給辛辛那提紅人。9日生涯首次在大聯盟出賽的23歲台灣好手鄭宗哲，今天從板凳出發，比賽開始不久獲得上場機會。
2局下海盜捕手巴特（Joey Bart）受傷退場，教練調動守備，一壘手接替捕手，二壘手移防一壘，鄭宗哲上場擔任二壘手，打原本巴特的棒次第3棒。
4局上鄭宗哲在1人出局、壘上無人時登場，球數1好1壞，相中偏高的滑球，打出二壘方向的強勁滾地球，擊球初速達100.6英里（約162公里），眼看有機會穿出內野。
但這球遭到紅人二壘手艾斯皮納（Santiago Espinal）以魚躍式飛身撲下，傳向一壘刺殺鄭宗哲。
鄭宗哲6局上面對紅人第二任投手羅傑斯（Taylor Rogers）揮棒落空吞下三振，這也是他升上大聯盟以來的第一次三振。
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8局上鄭宗哲準備第3次上場打擊時，球隊3比5落後，教練換上麥卡臣（Andrew McCutchen）代打，鄭宗哲退場。
鄭宗哲這場打擊2次，一次內野強勁滾地球，遭到美技沒收；一次三振出局。他目前在大聯盟出賽2場，累計4打數沒有安打。（編輯：田瑞華）1140412
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