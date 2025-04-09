鄭宗哲升大聯盟初亮相 先發第9棒守游擊
2025/4/9 22:58（4/9 23:39 更新）
（中央社記者楊啟芳台北9日電）美國職棒匹茲堡海盜隊23歲台灣好手鄭宗哲在昨天升上大聯盟，10日凌晨0時35分海盜隊與紅雀隊交手的賽事，鄭宗哲生涯首度獲得大聯盟先發機會，打第9棒、擔任游擊手。
旅美生涯第5年的鄭宗哲在台灣時間昨天被海盜隊升上大聯盟，成為台灣棒球史第18名美職大聯盟球員，不過昨天、今天都沒有上場機會。海盜隊將於10日凌晨0時35分再度與聖路易紅雀隊交手，鄭宗哲迎來首度大聯盟先發機會，打第9棒、守游擊，對方先發投手為費德（Erick Fedde）。
鄭宗哲在海盜農場排名第17名，守備能力與多功能性是他的優勢，可以勝任二壘、三壘和游擊位置，在球探報告中守備評分有大聯盟層級水準。鄭宗哲今年在大聯盟熱身賽也有亮眼表現，總計14場出賽，17打數敲出6支安打，包括1發全壘打，有2分打點，打擊率3成53。
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雖然鄭宗哲開季從3A出發，不過在開季球隊出現多名傷兵的情況下，提前升上大聯盟。
見證鄭宗哲大聯盟初登場，有線電視緯來體育台及MOD愛爾達體育2台都將帶來現場直播；另外這場比賽也是大聯盟官方MLB.TV的Free Game of the Day場次，球迷只要註冊帳號即可免費觀看。（編輯：蕭博文、林廷軍）1140409
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