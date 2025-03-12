台灣隊表現點燃棒球熱 各路球迷會師大聯盟春訓

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（中央社記者林宏翰鳳凰城11日專電）台灣隊表現點燃棒球熱，太平洋另一端美職春訓基地也感受得到，無論蜜月夫妻、揪團旅行、留學生、科技大廠員工和眷屬齊聚球場，關注旅美球員，還拿出國旗喊Team Taiwan。

台灣隊去年11月世界12強賽奪冠；2月底勇闖資格賽，拿下2026年經典賽參賽名額，兩場大賽點燃棒球熱，今年美國職棒春訓基地，台灣球迷特別多。

尤其是擁有4名台將、1名前旅台洋教練的運動家隊，更是熱鬧，天天都有10多名台灣球迷守在小聯盟春訓基地，與投手莊陳仲敖、沙子宸、林維恩與捕手林家正、教練佛斯特（John Foster）等人親切互動。

亞利桑那州立大學（ASU）最具地利之便，來看春訓的台灣留學生最多，尤其林家正就是ASU畢業的學長。彷彿更拉近一點距離。

就讀商業分析碩士班的張益豪表示，幾名台灣球員剛打完經典賽資格賽，現在回到美國春訓，同學們趁著課堂空閒時間，相約來幫球員加油，在國外讀書更能體會旅外球員的心情。

亞利桑那是棒球春訓聖地，隨處都能遇見球星。張益豪分享一個有趣的小故事。他曾在網路上看到有人相約要丟棒球，自己手癢赴約，以為來的會是什麼公園阿伯，結果出現在面前的竟然是林家正，讓他嚇了一跳，直言跟林家正丟球「壓力超級大」。

來自高雄的新婚夫妻蕭聿庭、葉志恆，一個是獸醫，一個是交通工程師，兩人規劃這趟美西蜜月之旅，走訪洛杉磯、聖地牙哥、拉斯維加斯的西岸大城，因為台灣隊近期的表現，使得兩個原本只關注台灣職棒的球迷，決定把美職春訓也排入行程。

葉志恆秀出兄弟隊大象手機殼，說明兩人在台灣就愛看職棒，平時都會進場看例行賽，春訓反而沒有到現場看過，沒想到第一次觀看春訓，就是在美國。蕭聿庭說：「我們很喜歡中華隊，我們要來支持台灣人。」

熱鬧的人群中，有些是剛認識的當地居民，有的是隨台積電員工外派到美國的眷屬，一些在地生活的棒球同好在網路上相約，一起坐車來看台灣球員。

身穿統一獅球衣的科技大廠外派人員眷屬BuBu說，大家「揪團」看春訓，認識不少新朋友。

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他說，在台灣反而沒有辦法這麼靠近球星，在大聯盟的春訓基地，球員跟球迷的距離很接近，趁練球結束、球員離場時，有機會近距離與球員合照、簽名。

熱愛看球在鳳凰城工作的台灣人Bruce說，在鳳凰城生活將近1年，感受到美國的職業運動風氣興盛，當地有棒球、籃球、美式足球、冰球等各種賽事，大聯盟春訓更是有15支球隊的明星聚集在這裡，對棒球迷而言，可以外派到這裡，真的是一個非常夢幻的工作。（編輯：唐佩君）1140312