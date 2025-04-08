鄭宗哲升大聯盟直呼美夢成真 生涯初登場再等等

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅美匹茲堡海盜隊23歲野手鄭宗哲生涯首度升上大聯盟，他透過影片表示，秉持每天學習持續求進步的信念，收到通知那刻，感覺像美夢成真。海盜今天以8比4擊敗紅雀，鄭宗哲沒有上場機會。

內野手鄭宗哲2019年與美職海盜隊簽約、展開旅美生涯，今年在大聯盟春訓熱身賽有不錯表現，總計14場出賽，共17打數敲出6支安打，包括1發全壘打，有2分打點，打擊率3成53；開季從小聯盟3A出發，因為海盜隊陣中傷兵不少，獲得機會升上大聯盟。

鄭宗哲成為台灣史上第18名升上大聯盟的球員、第6名野手，他也透過影片自我介紹，提到綽號是Z、大家都叫他Z，秉持每天想辦法更進步的信念，持續學習、等待機會，因為不曉得機會何時會降臨，當接到通知的那刻很興奮，「感覺就像美夢成真。」

鄭宗哲在海盜農場排名第17名，守備能力與多功能性是他的優勢，可以勝任二壘、三壘和游擊位置，在球探報告中守備評分有大聯盟層級水準，總教練謝爾頓（Derek Shelton）也給他很好的評價。

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根據美媒報導，謝爾頓提到，從春訓中看到鄭宗哲各方面的能力，在二壘、游擊防區守備能力出色，在小聯盟也有守三壘經驗，工具人崔歐洛（Jared Triolo）下背部拉傷，需要能替補的人選，而鄭宗哲就是最合適的人選。

海盜隊今天與聖路易紅雀隊交手，海盜隊以8比4搶勝，鄭宗哲板凳待命、還沒有出賽機會，大聯盟生涯初登場要再等等。（編輯：張雅淨）1140408