大聯盟熱身賽鄭宗哲敲長打 鄧愷威1局1K中繼成功

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）美職大聯盟春訓熱身賽，匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲單場2打數敲出1支二壘安打，底特律老虎隊野手李灝宇與投手纏鬥12球選到四壞保送，舊金山巨人隊投手鄧愷威1局1K中繼成功。

美國職棒大聯盟春訓熱身賽，台灣球員出賽有表現，匹茲堡海盜隊今天與巴爾的摩金鶯隊交手，鄭宗哲5局下接替守二壘，7局上首打席敲出左外野方向飛球出局，9局上1人出局後敲出左外野方向二壘安打，單場2打數敲出1支長打，海盜隊終場以10比5搶勝。

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底特律老虎隊野手李灝宇今天在與費城人隊比賽中，也沒有先發出賽，5局下代打上場，與投手纏鬥12球後選到四壞保送上壘，6局下打席吞下三振，8局下敲出中外野方向飛球出局，總計2打數沒有安打，老虎隊終場以7比6獲勝。

舊金山巨人隊今天與德州遊騎兵隊交手，3局打完巨人隊2比0領先，鄧愷威4局下接手中繼，依序讓打者敲出中外野方向飛球、中外野方向平飛球、三振出局，沒被敲出安打、無失分，球隊終場以6比1搶勝，鄧愷威中繼成功。（編輯：唐聲揚）1140223