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李灝宇獲邀老虎大聯盟春訓 本季台灣好手第5人

2025/2/11 11:12（2/11 11:32 更新）
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李灝宇獲選大聯盟底特律老虎隊春訓名單。（中央社檔案照片）
李灝宇獲選大聯盟底特律老虎隊春訓名單。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北11日電）美國職棒底特律老虎隊台灣好手李灝宇今年獲邀大聯盟春訓，為本季台灣第5人參加大聯盟春訓。22歲的重砲李灝宇去年在小聯盟2A敲出12支全壘打，如今離大聯盟又更近一步。

根據老虎隊今天公布的大聯盟春訓名單，李灝宇也在名單內，目前台灣好手之中，共有5人受邀大聯盟春訓，分別為在40人名單內的匹茲堡海盜隊鄭宗哲，以及舊金山巨人隊鄧愷威、運動家隊莊陳仲敖，還有今天宣布與運動家隊簽約並獲邀大聯盟春訓的捕手林家正。

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22歲「怪力男」李灝宇從2021年開始旅美生涯，效力費城人隊，直到2023年被交易到底特律老虎隊，去年球季在小聯盟2A，總計出賽87場，342打數敲出102支安打、包含12發全壘打，貢獻56分打點，打擊率2成98。

在日前世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊36人集訓名單公布時，被問到為何名單中沒有李灝宇的名字，當時台灣隊總教練曾豪駒就表示，「因為球團另有規劃」。（編輯：張雅淨）1140211

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