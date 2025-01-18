莊陳仲敖連跳2層級後 新球季首獲邀大聯盟春訓

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）美國職業棒球奧克蘭運動家隊24歲投手莊陳仲敖離大聯盟夢想更近一步，據運動家今天異動，去年連跳2個層級的莊陳仲敖獲邀今年大聯盟春訓，這是莊陳仲敖生涯首度獲邀。

莊陳仲敖2022年球季展開美職小聯盟（MiLB）生涯，2023年受傷整季空白，去年球季1A出發，之後升上高階1A，7月底再升2A，旅美生涯大有進展。

根據奧克蘭運動家（Oakland Athletics）公布的14名40人名單以外美職大聯盟（MLB）受邀春訓名單，包括8名投手、1名捕手、3名內野手與2名外野手，莊陳仲敖也在其中。

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根據運動家官網，春訓熱身賽3月展開，另從去年開始展開Spring Breakout計畫，期盼磨練潛力新秀。

莊陳仲敖去年球季打了3個層級，總計出賽23場包含15場先發、投86局，拿下6勝2敗，防禦率2.09；其中在2A出賽5場含4場先發，拿下1勝，防禦率2.05。（編輯：李明宗）1140118