莊陳仲敖受邀大聯盟春訓仍打WBCQ 期待登板投球

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊陣中有多名旅外投手加入，其中美職運動家隊的莊陳仲敖本季受邀大聯盟春訓，不過為了資格賽先返台，他表示，很期待在台北大巨蛋上場投球。

24歲右投莊陳仲敖自2022年球季開始效力美職奧克蘭運動家隊，去年球季在高階1A、2A出賽，並在今年初生涯首度獲邀大聯盟春訓。不過為了即將於明天開打的世界棒球經典賽資格賽，莊陳仲敖於15日先返台向台灣隊報到。

莊陳仲敖今天受訪時表示，因為回來台灣的時間比較短，有盡量有去調整時差，「在回來（台灣）前，母隊有特別配合我們國家隊這裡的訓練模式。」被問到這次資格賽是否有投球限制，他說：「通常母隊都會有限制，投球量會跟台灣（中職）球員不太一樣。」

這次資格賽莊陳仲敖的定位為先發投手，對此他表示，「國家隊教練這邊給我肯定，教練給的任務就盡量去展現。」

這幾場比賽預計都會湧進近4萬名觀眾，莊陳仲敖指出，之前沒有遇過觀眾這麼多的比賽，「不過去年有透過轉播看12強比賽，亞錦賽也有來這裡感受氛圍，滿震撼的，可能心理上要建設好，不要讓自己太緊張，也很期待比賽時上去投球。」

在資格賽任務結束後，莊陳仲敖指出，「目前暫定這邊打完，會馬上回去大聯盟春訓報到，不過也不確定球隊會怎麼規劃後面行程。」

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而同樣在15日向台灣隊報到的孫易磊，來自日職日本火腿鬥士隊，孫易磊表示，目前自己狀況還不錯，在日本時已經有丟過實戰投打練習，不過在台灣隊角色會以後援為主，「因為目前投球數還沒堆上來。」

談到這次資格賽目標，孫易磊說：「晉級是最重要的，希望可以一起進到明年經典賽，如果明年有機會效力台灣隊一定回來打。」（編輯：李亨山）1140220