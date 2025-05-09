家登4月營收5.8億元創同期新高 全年展望樂觀
2025/5/9 10:00
（中央社記者張建中新竹9日電）傳載方案商家登精密自結4月營收新台幣5.8億元，為歷年同期新高。家登表示，第2季各地市場出貨可望穩定成長，因關稅政策持續變化，下半年全球局勢存在風險，不過今年營運展望依然樂觀。
家登4月營收5.8億元，自3月8.63億元高峰下滑32.76%，但較去年同期成長9.37%；累計前4月營收22.9億元，年增17.5%。
家登表示，美國對等關稅政策目前處於90天暫緩期間，家登積極配合客戶出貨需求，第2季各地市場出貨可望穩定成長。
家登指出，關稅政策持續變化，各國談判結果可能陸續出爐，下半年全球局勢存在風險，家登將持續加強與客戶間聯繫，加速全球化布局，今年營運展望依然樂觀。
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隨著大中華市場訂單和市占率不斷提升，美國、日本與韓國市場訂單亦有增長，家登表示，這將有助減緩營運受單一市場影響的風險。
針對近期新台幣匯率強勢升值，家登指出，美元交易的訂單與美元購料的金額相當，因此營運受匯率波動影響小。（編輯：張良知）1140509
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