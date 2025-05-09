Tizzy Bac新專輯 方序中翻玩俄羅斯娃娃概念

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（中央社記者王寶兒台北9日電）樂團Tizzy Bac新專輯「說出我的名字」今天發行，裝幀由設計師方序中操刀，大玩俄羅斯娃娃概念，也象徵歌曲內在對話的層層剝開與深層探索。

這是Tizzy Bac繼TB 20首部曲演唱會視覺、「穿越光年的孤獨」EP後再次合作，方序中運用紙盒層層包裹，讓歌迷一層又一層開盒，如玩俄羅斯娃娃的過程中，也如同專輯希望打開自我、直視內心的隱喻。

專輯5層裝幀各自對應不同的「頻率」，象徵從都市、人群、外在感知，到內在對話與生命共振的歷程。團員前源透過新聞稿分享，設計非常符合專輯調性，一層、一層剝開，直到挖到每個人最深處的情感。

主唱惠婷笑說，每次跟方序中合作都很妙，「上次我染金髮，主視覺就變成金色；這次染橘髮，封面又是橘的，我開始懷疑他是不是偷偷追蹤我的髮色。」

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距離演唱會倒數1週，Tizzy Bac如火如荼投入練團，對於歌迷們熱烈敲碗新歌與必唱經典歌，他們笑說：「我們都看到了，請拭目以待歌單，不會讓大家失望。」

Tizzy Bac「說出我的名字」巡迴演唱會將於16日登場，地點在Legacy Taipei。（編輯：張雅淨）1140509