戴立忍再披白袍演出八仙塵爆大愛劇 讚童星太會演

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（中央社記者洪素津台北8日電）金鐘影帝戴立忍出道多年，這次再披白袍，在描述八仙塵爆故事的大愛劇「院長爸爸」中，與童星演員對戲，讓他相當心疼，共情到為此停機跟導演討論，直讚對方哭得很真誠。

大愛劇「院長爸爸」描寫有關10年前八仙塵爆的故事，5月12日起每週一至週五晚間8時播出10集，演員群戴立忍、莫允雯、張書豪、邱凱偉、蘇達、張捷、高慧君、范宸菲等人今天出席首映記者會分享拍戲有趣的故事。

戴立忍曾在2006年「白色巨塔」扮演醫師，這次飾演台北慈濟醫院院長，在劇中個性沉著冷靜，清楚地應對每項挑戰，多年戲齡的他，經歷許多角色，沒想到這次跟童星演員「養樂多」對戲是他從影以來最大的挑戰，有場戲竟讓戴立忍直言：「他弄我！」

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和「養樂多」對戲的過程中，戴立忍被對方台詞打動，且感到心疼，讓出道35年的他瞬間潰堤，連後續的台詞都講不好，忍不住去問了童星的媽媽是不是在家有訓練過，直讚對方太會演，「真的哭得很真誠」。

張書豪在劇中飾演內科加護病房主任，他表示，一收到劇本，發現可以跟戴立忍演戲就覺得幸運，等了15年終於讓他對到戲了。戲外張書豪熱衷當奶爸，和老婆歐陽妮妮台灣、中國杭州兩邊跑，小孩也跟著他們一起當空中飛人，「希望帶著一起，會捨不得啊」。（編輯：陳清芳）1140508