台積電勁揚31元 台股收漲371點週線連3紅
2025/5/9 14:05（5/9 14:30 更新）
（中央社記者何秀玲台北9日電）美國8日主要指數收紅，激勵台股今天開高震盪走高，尾盤站上20900點大關，終場上漲371.64點，收20915.04點，漲幅2.02%；權王台積電終場上漲31元。台股本週上漲127.4點，週線連3紅。
台股今天收漲，成交值新台幣2935.1億元，電子股上漲2.26%、金融股上漲0.8%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.39%。
電子權值股表現不俗，台積電上漲31元至949元、鴻海上漲1元收147元；聯發科上漲35元收1325元；廣達上漲5元，收256.5元。
CPO概念股今天股價表現強勢，光聖、聯亞、聯鈞、華星光分別以426.5元、282.5元、204.5元、166元攻上漲停。
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機器人概念股中，穎漢、聰泰分別以51.9元、151.5元攻上漲停；和椿與亞光分別上漲7.4%、6.4%。
法人表示，新台幣匯率持續維持強勢地位，台積電也已公布4月營收新台幣3495.67億元，刷新歷史新高，成績亮眼，台股指數有機會持續向上墊高。（編輯：楊凱翔）1140509
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